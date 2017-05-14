روحاني يلغي زيارة انتخابية لمحافظة ذات أغلبية متشددة رفضت استقباله 

المصدر: طهران – إرم نيوز

ألغى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، زيارة إلى محافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي البلاد، بعد رفض سكان المحافظة استقباله والسماع لبرنامجه الانتخابي، فضلا عن الكشف عن مخطط للتشويش وتخريب برنامج الزيارة.

ووفقا للقانون، فإن المهلة المحددة للدعاية الانتخابية ستنتهي الأربعاء المقبل، وبعدها يبدأ الصمت الانتخابي.

وفي هذا الإطار، قالت الصحافة الإيرانية، إن “روحاني وصل صباح اليوم إلى محافظة لرستان غرب البلاد، وألقى كلمته فيها وكان من المقرر أن يتوجه إلى محافظة جهار محال وبختياري، لكن اللجنة الانتخابية التابعة له في المحافظة، طلبت منه إلغاء زيارته نتيجة لوجود مخطط يهدف إلى تخريب برنامجه الانتخابي”.

وقالت صحيفة “مشرق نيوز” الإلكترونية، إن “روحاني توجه من محافظة لرستان غرب البلاد، إلى محافظة أصفهان وسط البلاد برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للقاء أنصاره”، فيما اعتبر موقع “آفتاب نيوز” أن “المحافظة تعد معقل الأصوليين المحافظين المتشددين ولا مكان للإصلاحيين فيها”.

وكان مرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي، زار محافظة جهار محال وبختياري وسط إقبال كبير من قبل مواطنيها وشيوخ العشائر فيها.

والبختياري هم إحدى القبائل الكردية العريقة في إيران، وهم جزء من تشكيلة قبائل الكردية، وما زالت نسبة من البختياريين تعيش حياة البداوة والترحال، في حين أن الغالبية استقرت في حياة حضرية.

ويتواجد البختياريون في مناطق غرب إيران، خصوصاً في شرق محافظة خوزستان ومحافظتي جهار محال بختياري وبوير أحمد.

والبختياريون مسلمون على المذهب الشيعي ولهم لهجتهم الخاصة، ويبلغ تعدادهم نحو 6 ملايين نسمة من أصل 80 مليون إيراني.