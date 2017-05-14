تغريدة غريبة لترامب تثير سخرية واسعة (صورة)

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غرد بكلمة واحدة فقط وصفها أحد المعلقين بأنها أفضل تغريدة للرئيس.

وظهرت على صفحة ترامب في “تويتر” كلمة “نحن” فقط، قبل حذفها بسرعة عندما بدأت تنهال تعليقات ساخرة عليها.

وبحسب الصحف فإن التعليقات توالت على “تويتر” ومواقع التواصل الأخرى حتى بعد حذف التغريدة، إذ قال أحدهم مستشهدًا بالأغنية الشهيرة: “نحن… سنهزمك”.

وعلق آخر “لن نعود معًا أبدًا”، فيما قال مستخدم ثان “نحن لن نعود للاستقرار في هذا البلد”.

وعلق مستخدم آخر بقوله “إنه أفضل تعليق لترامب.. يبدو أنه أول تعليق يرسله بنفسه”.