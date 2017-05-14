زوجة ماكرون تستعير فستاناً لحضور حفل التنصيب.. والرئيس يرتدي بدلة متواضعة (صور)

المصدر: باريس - إرم نيوز

بدا الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون اليوم الأحد في حفل تنصيبه متقشفا، حيث ارتدى بدلة متواضعة لايتجاوز سعرها 450 يورو (أقل من 500 دولار) ونأى بنفسه عن البهرجة والبذخ، فيما ظهرت زوجته بريجيت ترونيو بزي من قطعتين استعارته من دار أزياء لوي فيتون.

وبينما تظهر استطلاعات الرأي، أن نظافة الأيدي من بين أهم الصفات التي يرغب الناخبون الفرنسيون في توافرها في رئيسهم، بعد أن ضجروا من فضائح الفساد التي تورط فيها عدد من الرؤساء السابقين، بعث ماكرون عبر زيه بإشارة عن أنه سيكون مختلفا عن سابقيه.

وأطلق على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي “الرئيس بذخ” بسبب نمط حياته الذي اتسم بالبهرجة، أما الرئيس فرانسوا أولوند الذي انتهت ولايته اليوم الأحد، فتعرض أيضا لانتقادات لأنه يدفع نحو 10 آلاف يورو شهريا لحلاقه الخاص.