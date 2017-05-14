سجن قيادي بالتيار المتشدد في إيران بتهمة “الإساءة” لوزارة النفط

المصدر: طهران - إرم نيوز

قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، بسجن القيادي البارز والنائب السابق عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، عامًا بعد إدانته بنشر أكاذيب ضد وزارة النفط والمسؤولين فيها واتهامه لهم بالفساد ودفع رشاوى وعمولات للتجار مقابل تنظيم مبيعات النفط الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، أن “الفرع التاسع بالمحكمة الجزائية بطهران، قضت بالسجن مدة عام ضد النائب السابق والقيادي في التيار الأصولي المحافظ، علي رضا زاكاني، بسبب اتهامه وزارة النفط والمسؤولين فيها بدفع رشاوى وعمولات لأفراد معينين يقومون ببيع النفط الإيراني”.

وكان زاكاني قال في مطلع يوليو/ تموز الماضي، إن “مسؤولين كبارا بوزارة النفط يقومون بدفع رشاوى لأفراد معينين يقومون ببيع النفط الإيراني للخارج”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط تدفع 8 دولارات كعمولات مبيعات النفط”.

ورفعت وزارة النفط الإيرانية في آب/ أغسطس، الماضي، شكوى لدى المحاكم المختصة ضد زاكاني.

وفي أبريل/نيسان الماضي تقدم زاكاني بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 19 من مايو/أيار الجاري، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية ترشحه ومنعه من المشاركة في السباق الرئاسي.