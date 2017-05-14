إيران توفر لحجاجها أساور إلكترونية لضمان سلامتهم

المصدر: طهران- إرم نيوز

كشف رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، أن شركة “صا إيران” للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، انتهت من صناعة “أساور إلكترونية” تحمل البيانات الشخصية للحجاج الإيرانيين مع أماكن إقامتهم في موسم الحج المقبل.

وقال محمدي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن “هذه الأساور الإلكترونية لها تأثير كبير في تقديم الخدمات للحجاج ومنع وقوع المشاكل المحتملة بالنسبة لهم”.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب مرتضى صفاري نطنزي، إن “الأساور الإلكترونية ليست مخصصة فقط للحجاج الإيرانيين، بل هي خدمة تقدم لجميع حجاج بيت الله الحرام من أجل تقديم الخدمات والمساعدة في مختلف الظروف”.

وأوضح النائب نطنزي أنه “في حال وقع حادث لأحد الحجاج أو لم نتمكن من العثور عليه فيمكن بسهولة تحديد موقع تواجده والوصول إليه”.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 من مارس/ آذار الماضي إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية على رفع حصة إيران من 60 ألف حاج إلى 86 ألف حاج للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ إيران إرسال الدفعة الأولى من حجاجها في يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.

وكانت السلطات السعودية اتخذت العام الماضي إجراءات جديدة لتأمين موسم الحج، حيث قامت بتزويد الحجاج بأساور إلكترونية تحمل هوية الحاج وجنسيته ومكان إقامته في مكة ومسؤول المجموعة التي ينتمي إليها.

وكانت الخطوة التي اتخذتها المملكة تهدف إلى تقديم المساعدات اللازمة والسريعة في الحالات القصوى.