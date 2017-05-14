خدمة نقل أم عملية إنقاذ إنسانية؟.. معضلة الاتحاد الأوروبي في المتوسط

أهي خدمة نقل تشجع مهربي البشر؟ أم خدمة انسانية ضرورية لإنقاذ أرواح آلاف المهاجرين العابرين إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر؟.

يسلط هذا النقاش الدائر بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي، حول دور جماعات الإغاثة في البحر المتوسط الضوء على المعضلة التي يواجهونها بين الالتزامات الأخلاقية والقانونية، التي تقضي بمساعدة المحتاجين والضغوط المتنامية من الناخبين لإبعادهم.

في العام الماضي وصل أكثر من 360 ألف لاجئ ومهاجر هاربين من الحروب والفقر إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط. وقد وصل أغلبهم على متن سفن انقاذ أوروبية.

وغرق آلاف غيرهم في البحر، بعد أن حملهم مهربو البشر في زوارق غير ملائمة للرحلة الطويلة بين ليبيا وايطاليا.

وقد تحول نهج الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد إلى الحيلولة دون مجيء المهاجرين، وأدى ذلك إلى إدانة واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية، لكنه حقق بعض النتائج في تهدئة مخاوف الناخبين.

وقال مسؤول في بروكسل إنه “لا بديل عن توجيه اللوم للمنظمات الأهلية” وأضاف “لا يمكن أن نتحاشى ذلك. رغم أن ذلك ضارٌ بالمهاجرين. فعمل المنظمات الأهلية بهذا القرب من الشواطئ الليبية يرقى إلى تقديم خدمة نقل.. كأن المهربين يسلمون الناس مباشرة لزوارق المنظمات الأهلية”.

وصعّدت جماعات مثل أطباء بلا حدود وإم.أو.ايه.إس وسي ووتش وإس.أو.إس ميديتراني وسي آي من مستوى نشاطها في عمليات البحث والانقاذ للأطفال، واقتربت بنشاطها أكثر من الساحل الليبي بعد أن هالها معدل الخسائر في الأرواح.

وأصبحت تلك المنظمات تعمل في مناطق أبعد في اتجاه الجنوب من سفن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما أن السفن التجارية مستعدة للمشاركة بسبب مخاوف قانونية وأمنية وسياسية.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن هذه الخطوة “ضرورية لإنقاذ المزيد من الأرواح”. ويدور النقاش حول هذا الموضوع في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال ثيو فرانكين وزير الهجرة البلجيكي في مارس/ آذار “إن أطباء بلا حدود تشجع مهربي البشر” فسارع رئيس الوزراء شارل ميشيل لتوبيخه وطالبه “باحترام العمل الإنساني”. وتنفي جماعات الإغاثة مساعدة المهربين بأي شكل من الأشكال.

زوارق بلا محركات

وتوضح بيانات الأمم المتحدة أن المسار الرئيس للمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا حصد أرواح ما يقرب من 4600 شخص عام 2016، وحوالي 1300 شخص تقريبا منذ بداية العام الجاري.

وقالت وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الاوروبي إنه تم في العام الماضي إنقاذ 50 ألف شخص آخرين من مراكب انقلبت أو من زوارق مطاطية تحمل من الركاب ما يفوق طاقتها.

وصعدت أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الأهلية جهود الإنقاذ في موسم الهجرة الأخير الذي يبدأ في فصل الربيع عندما تهدأ حالة البحر واقتربت من الشاطئ.

وتقول فرونتكس إن هذا سمح للمهربين بتعظيم أرباحهم باستخدام زوارق متداعية وتقديم كميات قليلة من الوقود أو الطعام بل وإزالة المحركات في بعض الأحيان؛ ما أدى إلى زيادة الخسائر في الأرواح. وطالبت الوكالة بمراجعة دور المنظمات الأهلية.

وقد فتحت السلطات في ميناء كاتانيا الإيطالي تحقيقا لتقصي الحقائق في دور الجمعيات الأهلية. وعندما بدأ المدعي العام كارميلو زوكارو التحقيق في فبراير/ شباط قال إنه يبحث عن أي علامات على التواطؤ بين المنظمات الأهلية ومهربي البشر.

كما يبحث البرلمان الإيطالي دور المنظمات الأهلية في عمليات البحث والإنقاذ قرب الساحل الليبي.

وقال فابريس ليجيري رئيس فرونتكس “علينا أن نحقق التوازن بين إنقاذ الأرواح وبين التأكد من ألا تغذي تصرفاتنا نشاطا إجراميا…بتشجيع المجرمين على تكييف أساليب عملهم مع وجود سفن تقترب من ليبيا”.

مسألة ساعات

وقال ليجيري إن ما يقرب من نصف جميع عمليات البحث والإنقاذ تنفذها الآن المنظمات الأهلية الأمر الذي يزيد من صعوبة فرض الحكومة الرقابة على العملية.

وقال “هدفي ليس هو تحميل المسؤولية للمنظمات الأهلية أو لأحد. بل تسليط الضوء على الحقائق … المفارقة لدينا أن عام 2016 شهد أكبر عدد من السفن التي تجوب المنطقة … ومع ذلك فقد شهدنا أيضا أكبر عدد من الخسائر في الأرواح”.

وتقول أطباء بلا حدود وجماعات إغاثة أخرى تشارك في عمليات البحث والإنقاذ إن هدفها “هو إنقاذ الأرواح” غير أن مسؤولين كثيرين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن المنظمات الأهلية تشجع تدفق المهاجرين ولو عن غير قصد.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي في بروكسل “نحن نعتبر عمليات الإنقاذ تلك عامل جذب دائمًا. فإذا عرف المهاجرون أنه سيتم إنقاذهم فسيأتون”.

وتقول المنظمات الأهلية إنها تحولت إلى كبش فداء لفشل الاتحاد الأوروبي في إدارة مسألة الهجرة مع سعي الساسة للاستفادة من المشاعر المناهضة للهجرة بين الناخبين.

ووقف فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية بشدة إلى جانب المنظمات الأهلية. وقال الشهر الماضي “إنقاذ الأرواح في البحر ورعاية الضعفاء .. شيء مختلف عن الترويج للهجرة غير النظامية.”

وأضاف “ما من دليل قط على أن المنظمات الأهلية تعمل مع شبكات التهريب الإجرامية لمساعدتها على دخول الاتحاد الأوروبي”.