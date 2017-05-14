مسؤول: الخزانة الأمريكية تدرس كل الأدوات لوقف تمويل كوريا الشمالية‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة تدرس كل الوسائل المتاحة لديها لحرمان كوريا الشمالية من الاستفادة من النظام المالي العالمي لكبح برامجها لتطوير أسلحة وصواريخ نووية .

وقبل معرفة أنباء عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا آخر سقط في بحر اليابان قال المسؤول “ندرس كل الأدوات الموجودة في ترسانتنا، بما في ذلك البرامج التي تأتي من مكاتب إدارة الاستخبارات المالية والإرهاب ومكتب رقابة الأصول الأجنبية”.

وأضاف”لا نعلق على العقوبات التي تفرض في المستقبل، ولكننا سنبحث بشكل واضح كل الأدوات المتوافرة في ترسانتنا لمكافحة أي نشاط غير قانوني وتمويل الإرهاب”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد قال في وقت سابق يوم السبت إنه بذل جهودًا لمكافحة الإرهاب والتمويل غير القانوني تشمل فرض عقوبات على كوريا الشمالية، وهي نقطة تركيز رئيسية لمناقشته مع نظرائه من مجموعة السبع.

وقال منوتشين للصحفيين على متن طائرته أثناء عودته إلى واشنطن، إن قضايا الإرهاب والتمويل غير القانوني، بالنسبة له فاقت مناقشاته للسياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع مجموعة السبع في باري بإيطاليا.