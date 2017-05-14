أمريكا تنشر رجال أمن في مطار هيثرو بلندن للكشف عن أجهزة “اللاب توب” المفخخة

المصدر: لندن– أرم نيوز

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية اليوم الأحد، أن واشنطن نشرت رجال أمن عند بوابات المغادرة في مطار هيثرو بلندن، للتأكد من أن المسافرين المتجهين للولايات المتحدة لا يحملون أجهزة “لاب توب” أو أية معدات إلكترونية أخرى مفخخة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة حذرت لندن من أن إرهابيين يقيمون في بريطانيا يملكون التكنولوجيا اللازمة لصنع قنبلة من أجهزة إلكترونية مثل “اللاب توب”، واللوحات الرقمية “تابليت” والكتب الإلكترونية.

وأشارت إلى أن هذه التحذيرات دفعت بالمسؤولين البريطانيين، إلى اتخاذ قرار بمنع المسافرين للولايات المتحدة من حمل المعدات الإلكترونية على جميع الخطوط الجوية، مضيفة بأن القرار سيتم تطبيقه خلال أسابيع قليلة.

ونسبت لمسؤولين أمريكيين قولهم، إنه سيتم قريبًا إلغاء رحلة جوية واحدة من بين كل 3 رحلات من لندن للولايات المتحدة من أجل تطبيق النظام الجديد القاضي بالتدقيق في كل أمتعة المسافرين عند بوابات المغادرة بمطار هيثرو.

وقالت الصحيفة:”بسبب تزايد المخاوف الأمنية، قامت الولايات المتحدة بنشر رجال أمن من دائرة الأمن الداخلي عند بوابات المغادرة في مطار هيثرو مع أوامر بالتدقيق بكل الأمتعة وبالمسافرين لاكتشاف أية علامات سلوكية خطرة”.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله:”هناك تغيير لقواعد اللعبة.. نحن نعلم أن بريطانيا هي الشريك الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بأمننا، لكنه من المرجح أن الخطر الآن انتقل لبريطانيا وعلينا القيام برد”.