1500 شرطي لتأمين عملية تسليم ماكرون مفاتيح الاليزيه

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

أعلنت شرطة باريس أنه تم تجنيد 1500 شرطي ودركي لتأمين عملية تسليم السلط بين الرئيسين الفرنسيين السابق و خلفه، والتي ستجري مراسيمها صباح اليوم الأحد بقصر الاليزيه.

فمن المقرر أن يستلم ايمانويل ماكرون، الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة، مفاتيح قصر الاليزيه من سلفه فرانسوا اولاند على الساعة العاشرة، إلا أن حركة السير في محيط البناية سيكون ابتداء من الساعة 9 و 45 دقيقة، فيشمل المنع شارع شان اليزيه و قوس النصر حسب البلاغ نفسه.وتم تجهيز عدد من نقاط المراقبة و التفتيش في المنطقة ، كما ستفرض قيود على ركن السيارات .

وحسب البرنامج الرسمي، سيصل ماكرون إلى الاليزيه على الساعة العاشرة ، حيث سينفرد به أولاند داخل المكتب الرئاسي لمدة 20 دقيقة، يخبره خلالها ببعض أسرار الدولةثم سيغادر الرئيس السابق على الساعة 10 و النصف ، مفسحا المجال لخليفته لإلقاء أول خطاب رسمي له كرئيس للجمهورية الفرنسية.

بعد ذلك سيتوجه ماكرون إلى قوس النصر، حيث ستجري مراسيم الوقوف على قبر الجندي المجهول بين 12 و 15 دقيقة.

و في الساعة الخامسة من مساء الأحد، سيقوم الرئيس الجديد بزيارة لقصر بلدية باريس، حيث ستكون في استقباله عمدة المدينة “آن هيدالغو”.