قتلى وجرحى بعد خروج قطار عن القضبان في اليونان

المصدر: أثينا- إرم نيوز

قالت شركة القطارات اليونانية (ترينوسي) في بيان إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون إثر خروج قطار عن القضبان أثناء توجهه من أثينا إلى مدينة سالانيك في شمال البلاد الليلة.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن 12 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم شخصان وصفت حالتهما بالخطيرة.

وذكرت وكالة أنباء (سكاي) أن جميع عربات القطار، الذي كان على متنه نحو 100 راكب، المكون من خمس عربات خرجت عن القضبان بالقرب من قرية اديندرون، كما اصطدمت عربة المحرك بمنزل.

ولم يتضح على الفور سبب خروج القطار عن القضبان.

وذكرت وكالة أنباء (ايه.إن.ايه-إم.بي.إيه) شبه الرسمية، أن العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث.

وكان القطار قد غادر أثينا بعد ظهر السبت وكان من المقرر أن يصل إلى مدينة ثيسالونيكى في المساء.