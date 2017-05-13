مقتل 4 مدنيين أوكرانيين بقصف للانفصاليين الموالين لروسيا

المصدر: كييف- إرم نيوز

قُتل 4 مدنيين أوكرانيين وأصيب خامس إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقها الانفصاليون الموالون لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وذكر ممثل الإدارة المدنية والعسكرية المشتركة في إقليم دونيتسك بافيل جيبريفسكي، عبر حسابه على “تويتر”، أن “قذيفة مدفعية أطلقها الانفصاليون أصابت منزلاً في منطقة أدفييفكا؛ ما أدى لمقتل 3 نساء ورجل كانوا داخل المنزل، وإصابة خامس بجروح”.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إلغاء مشاركته في الحفل النهائي لمسابقة “يوروفيجين” الأوروبية للأغاني في العاصمة كييف، بسبب الحادث.

يذكر أن روسيا تدخلت في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.