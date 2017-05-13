عمّان تحمّل إسرائيل مسؤولية مقتل مواطن أردني في القدس

المصدر: عمان – إرم نيوز

استنكرت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، مقتل مواطن أردني على يد قوات الأمن الإسرائيلية في القدس، محمّلة حكومة تل أبيب المسؤولية باعتبارها “القوة القائمة بالاحتلال”.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان: “إن الحكومة الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم، ما أدى إلى استشهاده”.

وأضاف “أن الحكومة استنكرت الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد وطالبت إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة”.

وأوضح “أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة الأردنية في تل أبيب تفاصيل حادثة مقتل المواطن الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي، للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث”.

وبحسب البيان، فإن “المواطن الأردني الكسجي كان غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين شمالي المملكة مؤخرًا بتأشيرة سياحية إسرائيلية، ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، أن أردنيًا هاجم وجرح بسكين شرطيًا إسرائيليًا في القدس الشرقية المحتلة، قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية.

وأوضحت الشرطة، أن المهاجم أردني في السابعة والخمسين من عمره كان يزور إسرائيل منذ بضعة أيام.

وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان: إن الشرطي الإسرائيلي الذي تعرض للهجوم مصاب بجروح “متوسطة” وتم نقله إلى أحد مستشفيات القدس.