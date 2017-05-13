رجل دين سني يدعم روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن مسؤول في الأقلية السنية في إيران، اليوم السبت، دعمه للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 أيار/مايو.

واعتبر رجل الدين الشيخ مولوي عبد الحميد، أن “المناخ بالنسبة إلى السنة بات يثير ارتياحا أكبر منذ تولي روحاني الرئاسة في 2013″، مؤكدا أن “معظم هؤلاء سيؤيدونه في انتخابات الجمعة”.

وكرر عبد الحميد دعوته، إلى “تمثيل أفضل للسنة في الإدارات المحلية والوطنية وإلى مكافحة التمييز في شكل أكبر”.

وأضاف في تصريحات على موقعه الإلكتروني، أن “المجموعة السنية تعتقد أن هذه الحكومة، رغم مشاكلها ونقاط ضعفها، كانت لها مساهمة إيجابية، ونعتقد أنها ستبذل جهدا أكبر لحل المشاكل إذا تولت مهماتها مجددا”.

ويتصدر روحاني حاليا استطلاعات الرأي، لكنه يخوض حملة شرسة في مواجهة خصومه المحافظين الذين يتهمونه بأنه فشل على الصعيد الاقتصادي.

ويشكل السنة ما بين 5 إلى 10% من 80 مليون إيراني يشكل الشيعة غالبيتهم الكبرى.