إيران.. مرشح إصلاحي ينسحب من السباق الرئاسي لصالح روحاني

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن مرشح التيار الإصلاحي في إيران، مصطفى هاشمي طبا، اليوم السبت، سحب ترشحه من السباق الرئاسي المقرر في 19 من مايو الجاري، لصالح الرئيس الحالي الساعي لمأمورية جديدة حسن روحاني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن هاشمي طبا قوله “قررت الانسحاب من السباق الرئاسي للانتخابات وسأعطي صوتي لحسن روحاني“.

ومصطفى هاشمي طبا، من مواليد محافظة أصفهان ويبلغ من العمر 71 عاماً، وكان يشغل منصب وزير الصناعة في عهد الرئيس الإيراني “محمد جواد باهنر” والنائب الأول لـ”مير حسين موسوي” الذي كان آخر رئيس وزراء إيراني أيام الثورة التي قادها الخميني عام 1979.

كما تولى منصب النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في الـ8 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وخسر هاشمي طبا في الانتخابات الرئاسية التي جرت 2001 أمام الإصلاحي محمد خاتمي، وفي عهد الأخير تولى رئاسة اللجنة الأولمبية الإيرانية.

وحل “هاشمي طبا” في المرتبة الأخيرة في الاستطلاعات التي أجرتها المؤسسات الإيرانية لمعرفة آراء الناخبين الإيرانيين حول المرشحين: “حسن روحاني، ومحمد باقر قاليباف، وإبراهيم رئيسي، واسحاق جهانغيري، ومصطفى مير سليم، ومصطفى هاشمي طبا”.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن “النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، سوف يعلن سحب ترشحه لصالح حسن روحاني يوم الإثنين المقبل”.