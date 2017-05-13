وزير خارجية بريطانيا يخشى محاولة روسيا التدخل في الانتخابات‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن هناك “احتمالًا واقعيًا” أن تحاول روسيا التدخل في الانتخابات العامة ببلاده الشهر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة تليغراف نشرت اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيشعر بالسعادة” إذا فاز جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في الانتخابات البريطانية المقررة في الثامن من حزيران/ يونيو.

وقال جونسون وهو من حزب المحافظين في إشارة إلى بوتين “نعتقد أن هذا ما فعله في أمريكا كما أنه من الواضح بشكل صارخ أن ذلك ما فعله في فرنسا (عندما جرى التسلل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون)… ومن ثم علينا الحذر”.

وأضاف أن بوتين يريد “تقويض الثقة في الديمقراطية تمامًا وتشويه العملية الديمقراطية بأكملها”. وكان نظام الصحة في بريطانيا تعرض أمس الجمعة إلى هجوم إلكتروني كبير.