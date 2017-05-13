بريطانيا: لا نعرف من يقف وراء الهجوم الإلكتروني‎ على النظام الصحي

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إنها لم تعرف بعد من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الدولي الذي وقع الجمعة وعطّل النظام الصحي في المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد: “ليس بمقدورنا إبلاغكم بمن وراء الهجوم، لا يزال العمل على ذلك جاريًا”.

وأشارت إلى أن المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني يعمل مع هيئة الصحة في البلاد لضمان احتواء الهجوم بينما تعمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة معهما لمعرفة من أين جاء الهجوم.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة “لا تعرف ما إذا كان الهجوم بتوجيه من حكومة أجنبية”.