ماي تتعهد بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: لندن- إرم نيوز

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالانترنت.

ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.

وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بأغلبية في الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو/حزيران بإجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.

وقالت ماي في بيان إن “الانترنت يوفر قدرا كبيرا من الفرص ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها.

” نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك”.

واضطرت مستشفيات ووحدات جراحة في أنحاء انجلترا إلى رفض دخول المرضى وإلغاء حجوزات يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني على مستوى البلاد شل بعض أنظمة الكمبيوتر في القطاع الصحي الحكومي.

وقال حزب المحافظين إنه يريد أن يكون قادرا على فرض ضرائب على هذه الصناعة في حالة اختيار ذلك مشيرا إلى خطط مماثلة مطبقة بالفعل على صناعة القمار.

وقال الحزب في بيان إن”حزب المحافظين سيخلق أيضا سلطة قانونية كي تطبق الحكومة ضريبة تشمل الصناعة كلها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمة الاتصالات لدعم الوعي والنشاط الوقائي لمواجهة الأضرار بالانترنت.”