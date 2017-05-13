ترامب لم يحقق أي عائدات من روسيا “ما خلا بعض الاستثناءات”

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أكد محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة نشرت الجمعة ان الكشوفات الضريبة لموكلهم للسنوات العشر الفائتة لا تظهر أي عوائد مصدرها شركات روسية، ما خلا “بعض الاستثناءات”.

وقال شيري ايه. ديلون وويلما اف. نيلسون، المحاميان في مكتب “مورغان، لويس و بوكيوس” للمحاماة ومقره في واشنطن في رسالة إلى موكلهم تحمل تاريخ الثامن من ايار/مايو الجاري انه “ما خلا بعض الاستثناءات — المفصلة أدناه — فإن تصريحاتكم الضريبية لا تظهر أي عائد من مصادر روسية”.

ولكن محامي الرئيس الأمريكي ذكروا في رسالتهم ثلاث صفقات حقق منها ترامب عوائد من مصادر روسية.

وأوضحت الرسالة أن مسابقة ملكة جمال الكون التي يمتلك ترامب حقوقها جرت في 2013 في موسكو وقد حققت في ذلك العام أرباحا بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 12,2 مليون دولار “قسم كبير منها يعزى إلى الحدث الذي اقيم في موسكو”.

وفي 2008 باعت شركة “ترامب العقارية” عقارا في فلوريدا إلى ملياردير روسي في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون دولار.

وخلال السنوات العشر الفائتة باعت منظمة ترامب وأطراف ثالثة أملاكا أو خدمات الى اشخاص ماديين أو معنويين روس، ومن بين هذه المبيعات غرف فنادق وشقق ودورات غولف ومنتجات من ماركة ترامب.

وأكد المحامون في رسالتهم إلى موكلهم أن التصريحات الضريبية لترامب لا تتضمن ” أي دين في ذمتكم أو في ذمة منظمة ترامب لدائنين روس أو أي فائدة سددتموها بأنفسكم أو سددتها منظمة ترامب لدائنين روس، أوأي استثمار في اسهم قامت به كيانات روسية أو اشخاص روس في شركات تسيطرون عليها أو تسيطر عليها منظمة ترامب، أو أي استثمار في أسهم أو سندات قمتم به انتم او قامت به منظمة ترامب في كيانات روسية”.

وكان ترامب ذكر هذه الرسالة في مقابلة مع شبكة “ان بي سي” بثت الخميس، مؤكدا أنه “ما خلا هذه (الاستثناءات) ليست لدي أي رابط مع روسيا”.