بوكو حرام تقول في شريط مصور إنها تعتزم قصف العاصمة النيجيرية

المصدر: أبوجا- إرم نيوز

أظهر شريط مصور فجر اليوم السبت، رجلا يزعم أنه مقاتل في بوكو حرام يقول إن الجماعة تعتزم قصف العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال الرجل في شريط مصور “مزيد من الهجمات بالقنابل في الطريق بما في ذلك أبوجا التي تشعرون بأنها آمنة”.

وحصل “صحارى ريبورترز” وهو موقع صحفي مقره بالولايات المتحدة والصحفي النيجيري أحمد سالكيدا على هذا الشريط . ولم يتسن التأكد من صحة الشريط بعد.

وكانت السلطات النيجيرية قد قالت في أبريل/ نيسان إنها أحبطت خططا لمقاتلي بوكو حرام المرتبطين بتنظيم داعش لمهاجمة السفارتين البريطانية والأمريكية في أبوجا.