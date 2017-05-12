حزب ماكرون يعلق ترشيحه لأحد الصحفيين بسبب مواقفه المناهضة للصهيونية

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

قرر حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أسسه الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، تعليق ترشيحه للمنتج التلفزيوني المعروف “كريستيان جيران”، بسبب ما عبّر عنه من مواقف ضد الصهيونية في تغريداته على تويتر.

وقال مسؤولون من داخل الحزب للصحافة الفرنسية اليوم الجمعة: “أخبر بعض أعضاء إلى الأمام لجنته التأديبية بموضوع تلك التغريدات التي كنا نجهل وجودها تمامًا، مما يعلق تلقائيًا وفوريًا ترشيحه”.

القرار جاء استجابة للرابطة ضد العنصرية ومعاداة السامية Licra والتي نشرت في بلاغ رسمي تأثرها لترشيح الحزب للصحفي المعروف بمواقفه المناهضة لإسرائيل والسامية، كما بعث العديد من المتصفحين تقارير عبر الإنترنت بخصوص التغريدات وإعادة التغريد التي تعكس مواقف جيران.

وتقدمت الرابطة بطلب إلى ماكرون ليسحب منه الترشيح، مشيرة إلى أن لجنتها القانونية تدرس “إمكانية تقديم شكوى للنيابة العامة بخصوص ما نشر”.

ومن أبرز الأفكار التي أثارها “جيران” في التغريدات التي كتبها أو أعاد مشاركتها، التساؤل حول موعد الفصل بين المجلس الذي يمثل المؤسسات اليهودية بفرنسا “Crif” والدولة، كما سبق أن نعت رئيس الوزراء السابق مانويل فالس بـ”الصهيوني والعنصري والمعادي للإسلام”، وفي تغريدة أخرى أكد أن “مقاطعة البضائع الإسرائيلية هو الحل الوحيد”.

وكريستيان جيران ذو الـ62 عامًا هو واحد من أشهر منتجي التلفزيون بفرنسا، بسبب برامجه الناجحة، وقد أدرج حزب إيمانويل ماكرون اسمه ضمن لائحة مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة التي تضمنت 428 اسمًا، وتم الإعلان عنها للصحافة يوم أمس الخميس.