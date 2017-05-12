ألمانيا أول محطة لماكرون بعد التنصيب.. لماذا؟

المصدر: برلين - إرم نيوز

يحلُّ الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون ضيفًا الإثنين المقبل على العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية.

وأعلن شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أن أنجيلا ميركل ستستقبل ماكرون الذي سيتم تنصيبه رسميًا الأحد المقبل.

ولم يُفصح المسؤول الألماني عن فحوى اللقاء ولا عن جدول الأعمال في حين ينتظر أن يدلي كل من ميركل وماكرون بموقفيهما بشأن مسائل تتعلق بإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وسبق لميركل أن استقبلت ماكرون الوسطي خلال حملته الانتخابية وهنّأته بحرارة لدى فوزه في 7 ايار/مايو، مؤكدة أن فوزه يحمل آمال “ملايين الفرنسيين” والأوروبيين وأنهما سيدافعان معًا عن “الانفتاح على العالم”.

وستكون هذه أول زيارة لماكرون إلى الخارج إحياء لعرف قديم، حيث اعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم بعد التنصيب إلى إلمانيا.