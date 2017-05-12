ماليزيا ترحّل 3 أتراك مطلوبين لدى أنقرة لصلاتهم المحتملة بغولن‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

رحَّلت السلطات الماليزية ثلاثة مواطنين أتراك مطلوبين لدى سلطات بلادهم، على خلفية صلاتهم المفترضة بالداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو 2016.

وقال قائد الشرطة الماليزية، خالد أبو بكر، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إنه “تم ترحيلهم إلى أنقرة” ليل الخميس، رغم القلق الذي عبرت عنه المنظمات الحقوقية التي تخشى من أن ماليزيا ترضخ لضغوط من تركيا.

واعتقلت السلطات الماليزية كلاً من إحسان أصلان وتورغاي كرامان الأسبوع الماضي، بناء على قانون أمني يسمح بتوقيف المشتبه بهم دون محاكمة لمدة 28 يومًا، وبعد يومين، تم اعتقال الأكاديمي التركي عصمت أوزتشليك لأسباب أفادت كوالالمبور أنها تتعلق بالأمن القومي.

وفي بيان منفصل، أشار خالد إلى أن “التحقيقات أظهرت تورطهم في نشاطات منظمة “فيتو” وهم مطلوبون من الجانب التركي”.

وتتهم السلطات التركية، الداعية الإسلامي فتح الله غولن ومجموعته التي تسمّيها “منظمة فتح الله الإرهابية” أو “فيتو”، بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي هزّت تركيا في تموز/يوليو العام الماضي.

وأفاد خالد أن أنقرة ألغت وثائق سفر المطلوبين الثلاثة، فبات يُنظر إليهم كمهاجرين غير شرعيين في ماليزيا.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا، الأسبوع الماضي، عن مخاوف كبرى بشأن التوقيفات، وناشد ماليزيا عدم ترحيل الثلاثة إلى تركيا.

واعتقلت السلطات التركية وأقالت عشرات الآلاف في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها عقب محاولة الانقلاب.

وتستهدف الحملة أنصارًا محتملين لغولن.