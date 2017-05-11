اكتشاف 3 مقابر جماعية تضم مدنيين وعسكريين غرب بغداد‎

المصدر: بغداد - إرم نيوز

عثرت السلطات العراقية على 3 مقابر جماعية تضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم داعش خلال سيطرته العام 2015 على أجزاء واسعة من محافظة الأنبار الواقعة غرب بغداد.

وقال مقدم في الشرطة رفض كشف اسمه “إن المقبرة الأولى في منطقة “ازركية الصقلاوية” شمال الفلوجة، والمقبرة الثانية في جزيرة “الكرمة” شرق الفلوجة، أما المقبرة الثالثة فخلف المكتبة المركزية وسط الرمادي”، موضحاً أن “قوة من الجيش تقوم بحراسة المقابر الثلاث”.

وأخذت السلطات عينات من كل مقبرة وأشارت التقارير الأولية إلى أن رفات الضحايا تعود لمدنيين وعسكريين يقدرون بالعشرات أعدمهم المتطرفون، بحسب “فرانس برس”.

وأكد عمار نوري الدليمي مدير “مؤسسة الشهداء” فرع الأنبار، التابعة لرئاسة الوزراء، هذه المعلومات، وقال إن فريقًا فنياً متخصصاً في مجال البحث والتنقيب عن المقابر يتبع لدائرة شؤون حماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء، وصل الى محافظة الأنبار،لإجراء كشف على المقابر الجماعية”.

وأوضح أن “المقبرة الأولى في الصقلاوية تشير إلى أن عناصر داعش قامت بجلب مجموعة من الجثث تم قتلها مسبقا ومن ثم دفنها ضمن منطقة الازركية في شمال غرب الفلوجة“.

وتابع: “المقبرة الثانية في جزيرة الكرمة وتضم رفات مدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم داعش، أما المقبرة الثالثة فهي في وسط الرمادي، خلف بناية المكتبة المركزية التي هي الآن بناية مجلس محافظة الأنبار”.

ورجح الدليمي أن “يكون تنظيم داعش أعدم المدنيين والعسكريين في عام 2015”.