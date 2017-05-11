لماذا اعتذر نائب دونالد ترامب لطفل خلال مناسبة عامة؟ (فيديو)

المصدر: واشنطن – أرم نيوز

أرغم طفل أمريكي نائب الرئيس مايك بنس على الاعتذار له بحفل في البيت الابيض بعدما ضربه بيده على وجهه دون قصد خلال إلقاء كلمته في الحفل.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشاطون على مواقع التواصل الاجتماعي نائب الرئيس وهو يلقي كلمة أمام الميكروفون في حفل للأطفال وأسر العسكريين في البيت الأبيض فيما لامست يده وجه أحد الأطفال كان يقف على مقربه منه.

وأحس الطفل بالضربة عندما قال بنس “بارك الله بهؤلاء الأطفال” ثم قرر أن يتبعه بعد انتهاء كلمته لطلب الاعتذار.

وقالت صحف أمريكية :”حافظ الصبي على هدوئه حتى انتهاء بنس من كلمته ثم تبعه وقال له: أنت تدين لي باعتذار”، مشيرة إلى أن بنس اعتذر للصبي وضرب يده بيده، تعبيراً عن ذلك.

وحضر الحفل أيضا كارين زوجة بنس وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.