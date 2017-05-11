تسريب البرنامج الانتخابي لحزب العمال البريطاني حول “بريكست”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

كشفت مسودة للبرنامج الانتخابي لحزب العمال تم تسريبها إلى الصحف أن أبرز أحزاب المعارضة البريطانية وفي حال فوزه في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو المقبل لن يغادر محادثات بريكست قبل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الوثيقة المؤلفة من 43 صفحة حول انتخابات 8 حزيران/يونيو إصلاحات مهمة مثل إعادة تأميم خطوط السكك الحديدية وزيادة الضرائب.

ومن بين الالتزامات التي يفترض أن تتم الموافقة عليها أيضًا، تأكيد من الحزب أنه سيضمن “تصويتًا مهمًا” على الاتفاق النهائي لبريكست وأنه يستبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وجاء في الوثيقة أن “حزب العمال يقر بأن الرحيل عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون أسوأ احتمال ممكن لبريطانيا وسيلحق أضرارًا كبيرة باقتصادنا”.

وتشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبية هذا الحزب ربما بسبب غياب إعلان زعيمه جيريمي كوربن لخط واضح حول بريكست.

ورفض كوربن الثلاثاء التعليق على سؤال حول ما كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في حال تولى رئاسة الوزارة.

وأشار مصدر في حزب العمال لاحقاً إلى أن كوربن كان قال في السابق إنه سيحترم خيار البريطانيين الذي عبروا عنه في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016.

وتعرض المسودة أيضًا موقف الحزب إزاء الهجرة وهي عامل أساسي في الاستفتاء. ويرد في المسودة أن الحزب لا يريد القيام “بوعود خاطئة” حول الحد من عدد المهاجرين إلى البلاد، في إشارة إلى وعد المحافظين الذي لم يتم تحقيقه في هذا الخصوص.

علاوة على إعادة تأميم السكك الحديد، يعتزم حزب العمال أيضًا تأسيس شركات حكومية للطاقة وزيادة الضرائب على الشركات الكبرى، بحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية.

ويعتزم الحزب تعزيز المالية العامة من خلال اقتراض 250 مليار جنيه (297 مليار يورو).

وسيتم استخدام عائدات رفع الضرائب على أصحاب العائدات التي تفوق 80 ألف جنبيه في السنة لاستثمار 6 مليارات جنيه في نظام الصحة العام، بحسب صحيفة “ديلي ميرور”.

كما تنص الوثيقة على إلغاء رسوم الانتساب إلى الجامعة والتي يمكن أن تبلغ اليوم 9250 ألف جنيه في السنة.

ورفض متحدث باسم الحزب التعليق على التسريب قائلاً إن الوثيقة كانت لا تزال بحاجة إلى موافقة نحو 80 شخصية من الحزب قبل إعلانها رسميًا الأسبوع المقبل على الأرجح.