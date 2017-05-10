هجوم إلكتروني يتسبب في غلق مواقع إخبارية فرنسية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت عدة مؤسسات إخبارية فرنسية منها “لو موند” و”لو فيجارو” أن مواقعها على الإنترنت أغلقت مؤقتًا أمس الأربعاء، بعد هجوم إلكتروني تعرضت له شركة تساهم في توصيل محتوياتها بشكل سريع.

وذكرت شركة “سيديكسيس” أنها “تعرضت لهجوم فريد ومتطور لقطع الخدمة يحدث عندما تستهدف أجهزة حاسوب مصابة بفيروسات الشبكات بطلبات بيانات إلى أن تعجز الشبكات عن التعامل مع الطلبات”.

وأشارت مجلة “لااوبس” التي تضررت أيضًا، إلى أن “الهجوم أصاب أيضًا مواقع عدد من شركات الصناعة الفرنسية الكبيرة”.

وقال ريان ويندهام المسؤول التنفيذي بشركة “سيديكسيس” في بيان: “تسبب الهجوم في انقطاع جزئي لكنه واسع النطاق أثر على الكثير من زبائننا”.

وأكدت الشرطة أن الخدمة عادت بعد ذلك، وأنها تحقق في الواقعة.