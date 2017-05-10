البحرين تحاكم مدنيين اثنين أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى

المصدر: دبي - إرم نيوز

للمرة الأولى سيمثل مدنيان أمام محكمة عسكرية بحرينية بتهمة الإرهاب بموجب تعديلات جديدة صدرت في مارس آذار ونددت بها منظمات حقوقية بشدة.

وقالت وكالة أنباء البحرين نقلاً عن بيان من مركز الاتصال الوطني التابع للحكومة يوم الأربعاء إن “القضاء العسكري سينظر في قضية ضد الأفراد الثلاثة وهم المدنيان وشخص ذو صفة عسكرية”.

وأضافت أن الثلاثة متهمون “بارتكاب جرائم لغرض إرهابي لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع”.

وأكدت سفارة المملكة في بريطانيا والتي عادة ما تنشر أنباء عن أحداث في البحرين القضية وقالت في حسابها على تويتر :”إن هذه المحاكمات استثنائية وتقتصر على قضايا تعتبر ضرورية ولها ما يبررها من أهداف وأسباب خطيرة”.

ووافق مجلس الشورى بالبحرين على التعديلات في مارس آذار على أساس أنها ستحمي مملكة البحرين من هجمات المتشددين وقال وزير العدل:” إن مرتكبي الهجمات فقدوا الحق في المثول أمام المحاكم المدنية”.

وأعدمت الحكومة البحرينية 3 رجال في يناير/ كانون الثاني بعد إدانتهم بهجوم دام بالقنابل على مركز للشرطة في 2014.

وفي فبراير شباط لقي 3 هاربين حتفهم في اشتباك مسلح في البحر في حين سقط اثنان من أفراد الأمن قتلى في هجمات مسلحة.