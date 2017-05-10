ولاية أمريكية تقاضي أبوين أجريا عملية “الختان” لبناتهم

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

تصاعدت قضية ختان الإناث في ولاية “ميتشغان” الأمريكية حيث تم تحريك دعوى في محاكم الولاية بحق الآباء الذين يجبروا بناتهم على الختان بتهمة تشويه الأعضاء التناسلية الخاصة بهن.

وخضع الآباء الذين ثبت عليهم إجراء الختان للتحقيق من قبل منظمة رعاية الطفل الحقوقية في الولاية، ونتج عن التحقيق دفع الأخيرة لتحرك قضائي يقضي بإنهاء حقوقهم بتهمة تشويه الأعضاء التناسلية للإنسان.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع التحقيق المستمر الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي مع أطباء أجروا مثل هذه العمليات، وأسفر عنه دعوته في مذكرة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لمحاكمتهم.

وبحسب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي فقد تم اعتقال طبيب وطبيبة أجريا عملية تشويه للأعضاء التناسلية لفتيات يبلغن من العمر 6 سنوات، لافتا إلى أنهما بذلك يتجاهلان القانون الأمريكي.

وقال كومي إنه برغم إقرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة يعاقب عليها القانون منذ العام 1996 إلا أن الأسبوع الماضي سجل أول تحقيق حولها.

ووفقاً للنيابة العامة فتم اعتقال الطبيبين الأمريكيين جمانة ناغاروالا وفخر الدين عطار وزوجته، حيث أظهر التحقيق إجراء ناغاروالا عمليات القطع بمساعدة زوجة العطار خلال الأعوام 2005 و 2017، وذلك داخل عيادة العطار الذي سمح لهما القيام بذلك.

ومن المقرر أن يخضع المتهمون الذين ينتمون إلى طائفة “بهرة داودية” التابعة للمذهب الشيعي لجلسات الاستماع في محكمة “أوكلاند” في ولاية “ميتشيغان” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وردت ماري كارتييه محامية الدفاع عن تهم موكليها للصحيفة الأمريكية أنهم لم يفعلوا شيئاً خاطئاً لاتباع إجراء جنائي قاس بحقهم، مستطردة أن الطبيب العطار ليس على علم بأي جرائم ارتكبت في عيادته.

وبدوره أصدر مسجد “فارمنجتون هيلز” المحلي بيانا بعد الاعتقالات، يؤكد فيه رفضه تنفيذ أي إجراء إسلامي يتنافى مع القانون الأمريكي.