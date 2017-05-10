كندا ترفض تصويت الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية بأراضيها

المصدر: تورنتو- إرم نيوز

رفضت الحكومة الكندية، طلباً تقدمت به الخارجية الإيرانية، بالسماح للإيرانيين المقيمين في كندا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال ظريف خلال تصريحات للصحفيين عقب جلسة للحكومة الإيرانية، إنه “للأسف، بسبب القوانين الكندية التي توجب على أن الاقتراع يجب أن يكون حصراً داخل الأماكن الدبلوماسية، وبما أن إيران لا تملك حضورا دبلوماسيا في كندا، فإن عملية الاقتراع للمواطنين الإيرانيين ستكون متعذرة في هذا البلد”.

وأضاف ظريف، “إلا أن الوضع في الولايات المتحدة جيد لإجراء الانتخابات الإيرانية هناك، لهذا يستطيع المواطنون الإيرانيون المقيمون في كندا أن يتوجهوا إلى أقرب المدن الأمريكية ويدلوا بأصواتهم هناك”.

وأغلقت كندا في سبتمبر 2012 سفارتها في طهران وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من كندا، ولا تزال العلاقات بين كندا وإيران متوترة منذ سنوات.

وفشلت المحادثة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني، أمس، مع نظيرته الكندية “كرستيا فريلاند” في إقناعها بالسماح للإيرانيين المقيمين في كندا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.