بالفيديو.. روسيا تكشف النقاب عن نجاح اختبار مروحية “كاتران”

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نجاح اختبارات مروحية “كاتران” الجديدة، المخصصة للخدمة في قوات البحرية، بعد رفع السرية عن تلك النتائج.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع عن فلاديسلاف سافيليف، نائب مدير عام شركة “مروحيات روسيا”، قوله إن “المروحية أثبتت امتلاكها مواصفات فريدة، إلا أنه يجب مواصلة الاختبارات، بما في ذلك على متن حاملة طائرات، للتأكد من عمل المحركات والأجهزة والأسلحة في الظروف البحرية”.

وجاء رفع السرية عن نتائج الاختبارات، التي جرت على متن حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”، أثناء رحلتها الأخيرة إلى البحر المتوسط، بعد أن أثبتت المروحية الجديدة صلابتها وموثوقيتها.

وشاركت في الاختبارات مروحيتان من طراز “كاتران” – “كا-52 كا”، وهي نسخة معدلة لمروحة “كا-52″، تم تطويرها خصيصا للخدمة في القوات البحرية.

وتتميز مروحية “كاتران” بجناحين قصيرين قابلين للطي، تم تصميمهما بهدف تمكين المروحية من حمل أسلحة ثقيلة، بينها طوربيدات، وقنابل مجهزة لقصف أهداف في أعماق البحر، وصواريخ مجنحة قادرة على شلّ حركة سفن العدو مهما كان حجمها، كما تتميز المروحية بنظام تسديد يعمل بأشعة الليزر، ونظام لتحليل الصورة من طراز “الصياد”.

وأما طبيعة الرادار “أرباليت” المثبت بالمروحية، فيسمح لها بأداء مهامها بصورة فعّالة حتى في ظروف الحرب الإلكترونية.

ومن وسائل الحماية، تحمل المروحية نظام “فيتيبسك” البصري الإلكتروني، الذي يحميها من الإصابة بصواريخ موجهة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.

وفي المستقبل، يمكن تزويد “كاتران” بنظام رادار مطوّر، يعزز قدرة المروحية على الكشف عن الأهداف البحرية والجوية إلى الضعفين، أي إلى 200 كم تقريبا.

وبعد حصولها على النظام الجديد، ستتمكن المروحية الجديدة من استخدام صواريخ مضادة للسفن من طرازي “خ-31 آ د” و”خ-35″.

أما حجم المروحية المصغر، فيتيح زيادة عدد المروحيات المنشورة على متن السفينة، ويحمي قمرة القيادة المصفحة ونظام القفز الطارئ وأمن الطيارين.