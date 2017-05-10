ظريف يهنئ هنية ويؤكد استمرار دعم إيران لحماس

المصدر: طهران - إرم نيوز

بعث وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف، برقية تهنئة إلى القيادي في حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية بمناسبة فوزه برئاسة المكتب السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل الذي انتهت ولايته.

وقال ظريف في البرقية إن “إيران تؤكد على استمرار دعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي”، معرباً عن أمله أن “يحقق هنية إنجازات للمقاومة الفلسطينية رغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم”.

وطالب وزير الخارجية الإيراني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بـ”ضرورة أن يعمل على الاستفادة من تجارب المقاومة من أجل أن يوقف مساعي أعداء الشعب الفلسطيني”.

وتابع ظريف أن “إيران تقف جنباً إلى جنب مع المقاومة الفلسطينية بكل فخر رغم التهديدات والمؤامرات من العدو الصهيوني وحلفائه التي تظهر وتختفي من أجل تفكيك وحدة العالم الإسلامي وزرع الفتنة بهدف أن تنشغل الشعوب عن القضية الفلسطينية والقدس”.

وكانت حركة حماس، أعلنت السبت الماضي، عن فوز القيادي في الحركة إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي للحركة بدلاً من خالد مشعل الذي انتهت ولايته.

ويأتي انتخاب هنية بعد أيام من صدور وثيقة لحماس تعلن فيها قبولها قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، كما أعلنت أنها ستنهي ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

وتستهدف هذه الخطوة، التي رفضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يبدو تحسين علاقات حماس مع دول خليجية فضلا عن مصر فيما زار الرئيس الفلسظيني محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الذي أبدى اهتمامه بتجديد جهود إبرام سلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وتوترت العلاقات بين إيران وحماس منذ أن بدأت الأزمة السورية العام 2011، وقررت حماس حينها مغادرة دمشق ونقل مقرها إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعدما رفضت رغبات إيران بمساندة نظام حليفها بشار الأسد ضد معارضيه.