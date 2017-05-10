ترامب يلتقي لافروف الأربعاء

أعلن مسؤول أمريكي كبير، أن الرئيس دونالد ترامب، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، إن “جدول أعمال اللقاء يشمل الوضع في سوريا والعلاقات الأمريكية الروسية والقضايا العالمية الأخرى”.

ولافروف أكبر مسؤول روسي يلتقي به ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعد الضربات الجوية الأمريكية لقاعدة جوية سورية ردًا على هجوم بأسلحة كيماوية ألقت واشنطن باللائمة فيه على الرئيس السوري بشار الأسد.