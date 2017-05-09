أمريكا تنفي تسرب مواد إشعاعية عقب انهيار نفق قرب “موقع نووي”

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أعلن مسؤولون أمريكيون فيدراليون، أن مئات العمال في موقع نووي في ولاية واشنطن تلقّّوا تعليمات، اليوم الثلاثاء، بالاحتماء بعد انهيار نفق قرب الموقع المليء بمواد ملوثة، لكن لا أدلة على أي تسرّب إشعاعي في هذه المرحلة.

وتلقَّى موظفون في موقع “هانفورد”، الواقع على مسافة 275 كلم جنوب شرق مدينة سياتل، إنذارًا من الإدارة صباحًا يطلب منهم ضمان “تهوية آمنة” والامتناع عن “تناول الطعام أو الشراب”.

ولاحقًا، أعلنت وزارة الطاقة أنه “لا توجد أي إشارة إلى وجود تسرّب في هذه المرحلة”، مشيرة إلى أن “الخبراء يقتربون من المنطقة التي انخسفت فيها التربة لمزيد من المعاينة”.

وأكد بيان لوزارة الطاقة، إجلاء العاملين في المنشأة، موضحًا أن العمال في الأماكن التي يحتمل أن تكون متضررة ظلوا في الداخل.

وأضاف البيان: “هناك مخاوف إزاء انخساف الأرض التي تغطى أنفاق السكك الحديدية بالقرب من منشأة معالجة كيميائية سابقة”، وتابع “أن الأنفاق تحتوي على مواد ملوثة”.

وكان موقع هانفورد النووي، استُخدم لإنتاج البلوتونيوم للقنبلة التي وضعت حدًا للحرب العالمية الثانية.

وقد أغلق مفاعله الأخير العام 1987، لكن ملايين الغالونات من النفايات المتبقية لا تزال في خزانات بالموقع.