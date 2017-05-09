“مون جاي-إن” رئيس كوريا الجنوبية المنتخب.. ابن لاجئ من كوريا الشمالية ومؤيد للحوار معها

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن المرشح الليبرالي مون جاي، فوزه بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم تقدمه بأغلبية كبيرة على أقرب منافسيه.

وتعهد مون جاي-إن، أمام حشد من أنصاره في العاصمة سيول بأن يكون “رئيسا لكل الكوريين الجنوبيين”.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها 3 شبكات إخبارية، أن مون حصل على 41.4 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه المحافظ هونغ جون بيو على 23.3 في المئة من الأصوات.

ودعت السلطات في البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد فضيحة فساد عزلت على إثرها الرئيسة السابقة بارك غيون هاي.

ووجه للرئيسة السابقة، اتهامًا بالسماح لصديقة مقربة منها بابتزاز أموال من شركات محلية وأجنبية.

من هو مون؟

مون ابن لاجئ من كوريا الشمالية، وكان قد سجن في السبعينيات لتزعمه احتجاجات ضد الحاكم العسكري بارك شونغ هي، والد الرئيسة المعزولة.

ويتزعم “مون” الحزب الديمقراطي، وهو حزب يسار الوسط، وكان قد ترشح ضد بارك في انتخابات 2012.

ويؤيد الرئيس المنتخب، إجراء المزيد من الحوار مع كوريا الشمالية مع مواصلة الضغط والعقوبات، في اختلاف كبير عن بارك التي قطعت معظم العلاقات بين البلدين.