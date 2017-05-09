باكستان تستدعي السفير الإيراني وتسلمه احتجاجًا شديد اللهجة

المصدر: إسلام أباد- إرم نيوز

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى إسلام آباد، مهدي هنر دوست، وسلمته احتجاجاً “شديد اللهجة”.

وذكرت صحيفة “ديلي باكستان“، أن “احتجاج إسلام أباد، جاء ردًا على تهديدات إيرانية، بقصف مواقع إرهابيين داخل باكستان”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخارجية الباكستانية طالبت السلطات الإيرانية، في بيان، وقف إصدار مثل هذه التصريحات، التي وصفتها بـ”غير اللائقة”، وذلك نظرًا لتداعياتها السلبية على التعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت، أن التصريحات الإيرانية “تضر بالعلاقات الثنائية بين الجارتين المسلمتين”.

ونقل التلفزيون الإيراني أمس الإثنين، عن رئيس الأركان، محمد حسين باقري، قوله: “إن طهران ستضرب قواعد داخل باكستان، في حال لم تواجه الأخيرة المسلحين الذين يقومون بهجمات عبر الحدود”.

وقال باقري، إن “المناطق الحدودية لباكستان مع إيران، تحولت إلى ملاذ ومعقل لتدريب وتجهيز الإرهابيين”.

جاء ذلك بعد أيام من هجوم شنته جماعة تطلق على نفسها اسم “جيش العدل”، أسفر عن مقتل عدد من عناصر حرس الحدود الإيراني.