إيران تعتقل صحفيًا بارزًا مع قرب الانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران- إرم نيوز

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الثلاثاء، رئيس تحرير صحيفة “آسيا” الاقتصادية” الصحفي الإصلاحي البارز إيرج جمشيدي، من أمام منزله أثناء خروجه لمكان عمله، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “إيسنا”، “أن قوات أمنية أقدمت اليوم على اعتقال الصحفي ورئيس تحرير صحيفة آسيا إيرج جمشيدي، من دون مذكرة اعتقال بحقه”.

وقالت صحيفة “آسيا” التي يشرف عليها جمشيدي: إن “مجهولين أقدموا على اختطاف إيرج جمشيدي”، مضيفة أنها “لم تعرف حتى الآن مكان اعتقاله”.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت جمشيدي في يوليو/ تموز 2004، بتهم مختلفة من بينها “العمل ضد الأمن القومي” وتكبيد النظام خسائر اقتصادية من خلال إعطاء رشاوى، وإهانة مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، ثم أفرجت عنه السلطات بكفالة مالية بعد سنة من اعتقاله.

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية حملة ضد الصحفيين المؤيدين للرئيس حسن روحاني مع قرب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو الجاري.