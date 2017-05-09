سمكة فريدة تثير ذهول الصيادين في الفلبين (صور)

المصدر: مانيلا - إرم نيوز

أصيب صيادو أسماك في الفلبين بالذهول بعد اصطيادهم سمكة كبيرة مليئة بوشوم بدت على شكل تيجان ودروع، وذلك خلال رحلة صيد روتينية مقابل سواحل الفلبين.

وقام الصيادون بتصوير السمكة إلى جانب سمكة عادية لإظهار الفارق بين السمكتين، ثم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي ما أدى إلى إثارة تعليقات كثيرة.

وذهبت بعض التعليقات إلى أن هذه الوشوم تم رسمها من قبل فنان اصطاد السكمة ثم أعادها للماء، في حين ذكر آخر “أن هناك احتمالًا أن تكون السمكة قد تعرضت لنوع من النسيج أو القمامة في البحر وانطبعت على جسدها مع مرور الوقت”.

وكانت أكثر التعليقات غرابة تلك التي أشارت إلى أن السمكة قد تكون “فرت من سجن تحت الماء يقوم فيه علماء البيئة بترميز الحيوانات البحرية لأهداف علمية.”