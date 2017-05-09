في فيديو جديد.. داعش يذبح ضابط مخابرات روسياً

المصدر: دبي - إرم نيوز

ذكر موقع سايت الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت الثلاثاء، أن تنظيم داعش بث مقطع فيديو يظهر فيه ذبح رجل قال إنه ضابط مخابرات روسي برتبة نقيب يدعى بيترنكو إفجينى، ومهمته جمع المعلومات وتسريبها سرًا إلى الكرملين.

ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الاتحادي.

والفيديو باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة، نشر في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية، ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء راكعًا في منطقة صحراوية، ويحث العملاء الروس الآخرين على الاستسلام.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح متشدد ملتح من داعش، الرجل بسكين “وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر”.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل، ولم يتضح متى تمت عملية القتل.

وتدعم القوات الروسية الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي المعارضة ومتشددين يسعون للإطاحة به.

وتقول وزارة الدفاع الروسية، إن نحو 30 عسكريًا روسيا قتلوا منذ أن بدأ الكرملين عمليته داخل سوريا، في سبتمبر/أيلول من العام 2015.