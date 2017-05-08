لمنع هجمات “الكردستاني”.. تركيا تعتزم بناء جدار عازل مع إيران

المصدر: وكالات - إرم نيوز

تعتزم السلطات التركية بناء جدار خرساني على الحدود مع إيران، وذلك لمنع هجمات عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

ونقلت صحف تركية تصريحات لمسؤولين أتراك، تؤكد عزم أنقره بناء الجدار الفاصل على طول الحدود المتاخمة لمدينتي آغري وأغدير بطول 70 كيلو مترًا، وسيكون مزودًا بأبراج وكاميرات للمراقبة وأسلاك شائكة إلى جانب نصب إنارة على طول الحدود.

ولفت المسؤولون الأتراك، إلى أن حزب العمال الكردستاني يمتلك 800 ألف مسلح في مخيمات داخل الأراضي الإيرانية، ويشنون بين الحين والآخر هجمات على تركيا من تلك المخيمات.

وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها 500 كيلو متر، ولهما ثلاثة منافذ هي (بازركان، سرو، رازي)، وتستخدم هذه المنافذ لنقل البضائع التجارية بين البلدين.