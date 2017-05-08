مسؤول أمريكي: إيران تختبر “طوربيدًا” بحريًا في مضيق هرمز

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

اعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن إيران اختبرت طوربيدا بحريا فائق السرعة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات لصادرات النفط في العالم.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريح لقناة “فوكس نيوز”، إن “البحرية الإيرانية أطلقت تجربة “طوربيد” فائق السرعة قرب مضيق هرمز”، مضيفاً أن “الطوربيد من طراز هوت ويبلغ طوله ستة أميال ومداه 10 كيلو مترات”.

ومن غير الواضح ما إذا كان الاختبار الإيراني الجديد لهذا الطوربيد ناجحاً، وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها ايران اختبار هذا الطوربيد. وكانت آخر مرة فعلت ذلك في شباط / فبراير 2015.

وفى 3 أيار/مايو، شاركت إيران في اختبار صاروخي فاشل من غواصة، وفي إبريل الماضي أطلقت مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تحذيراً بعد أن اقتربت سفينة لقوات الحرس الثوري من مسافة 1000 متر.

وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في نيسان/ أبريل الماضي، أن ميزانية الدفاع في البلاد زادت بنسبة 145 % في عهد الرئيس حسن روحاني.