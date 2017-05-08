مقتل أهم “مطلوب داعشي” لماليزيا في غارة بسوريا

المصدر: كوالالمبور – إرم نيوز

قال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر اليوم الاثنين، استنادًا إلى معلومات مخابراتية، إن أهم عضو مطلوب بتنظيم داعش لدى ماليزيا قتل في سوريا.

وقال خالد في حسابه على تويتر: “بعد مراجعة تقارير المخابرات تستطيع الشرطة الملكية الماليزية، أن تؤكد مقتل محمد واندي في هجوم في الرقة بسوريا في 29 إبريل/نيسان الماضي”، مؤكدًا تقارير سابقة عن مقتل محمد واندي في هجوم بطائرة بدون طيار على المدينة السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وفي وقت سابق شككت الشرطة في التقارير، قائلة إن من المحتمل أن يكون محمد واندي ادعى وفاته.

وكان محمد واندي محمد جدي ذو الـ26 عامًا على قائمة أمريكية بأسماء المتشددين في العالم، ويعتقد أنه العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في كوالالمبور أدى إلى إصابة 8 أشخاص في يونيو/ حزيران الماضي.

كان ذلك أول هجوم والوحيد حتى الآن لداعش الذي يتسبب في وقوع إصابات في ماليزيا.

وولد محمد واندي، نشأ في ولاية ملاكا غرب ماليزيا، وسافر إلى الرقة مع زوجته في عام 2014 وأثار الانتباه للمرة الأولى في العام التالي، عندما ظهر في تسجيل مصور لعملية ذبح رجل سوري.

وسرعان ما اكتسب شهرًة بأنه الشخص الذي يقوم بتجنيد أفراد لداعش على الإنترنت، ويجمع الأموال لها وكان يستخدم اسم أبو حمزة الفاتح.

وتظهر بيانات لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص الذين اعتقلوا في ماليزيا بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بداعش وعددهم أكثر من 250 في الفترة بين 2013 و2016، تم تجنيدهم بواسطة محمد واندي أو كانوا على صلة به.