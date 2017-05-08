“الشيطان 2”.. صاروخ روسي باستطاعته إزالة بريطانيا أو فرنسا بضربة واحدة (فيديو)

المصدر: موسكو – إرم نيوز

كشفت روسيا مؤخرا عن صاروخ نووي عملاق جديد يطلق عليه اسم “الشيطان 2” له القدرة على إزالة بريطانيا، أو فرنسا، أو ولاية تكساس الأمريكية بضربة واحدة.

ويعتبر الصاروخ الجديد أكبر صاروخ بالستي روسي وهو من طراز “ار اس 28” والذي سيحل مكان الصاروخ “اس اس 18” الذي يعد من أكبر الصواريخ النووية الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الصاروخ الجديد مزود ب 16 رأس نووي وتبلغ قوته 40 ميجاتون أي حوالي 2000 ضعف قوة القنبلة النووية التي القتها القوات الاميركية على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

وافادت بان الصاروخ الجديد سيدخل الخدمة في العام 2018 أن بإمكانه تفادي شبكات الرادار ويمكنه الوصول للندن والسواحل الأمريكية.

وبحسب الصحف الروسية يبلغ حجم الصاروخ “الشيطان 2″ نحو ضعفي حجم الصواريخ البالستية الروسية من طراز فويفودا ويصل مداه إلى 11 ألف ميل (17.5 كلم).”