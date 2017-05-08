أفغانستان وباكستان تلجآن لــ”خرائط غوغل” لحل خلاف حدودي

المصدر: كابول – إرم نيوز

تعتزم باكستان وأفغانستان اللجوء إلى خدمة “غوغل مابس” لحل خلاف حدودي بينهما، أسفر عن مواجهات دامية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن مسؤولون من البلدين اليوم الاثنين.

وقال مسؤول أمني باكستاني طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “مسؤولين من اللجنة الجغرافية من البلدين سيجرون دراسة يستخدمون فيها خرائط غوغل لحل هذه المسألة”.

وفي أفغانستان، قال قائد الشرطة في قندهار، الجنرال عبد الرازق، إن “الفرق التقنية من البلدين ستستخدم نظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وغوغل مابس ووسائل أخرى” لمعرفة موقع كل قرية.

وقتل ثمانية مدنيين على الأقل على جانبي الحدود، في تبادل لإطلاق النيران، اندلع الجمعة حين دخل فريق مكلف بإجراء إحصاء سكاني في هذه المنطقة إلى قرى متنازع عليها.

ولا تعترف كابول بخط “ديوراند” كخط فاصل على حدودهما، الممتدة بطول ألفين و400 كيلومتر، التي رسمها البريطانيون في العام 1896.

وأطلقت باكستان في آذار/مارس، أول إحصاء سكاني منذ عشرين عاما، وهي مهمة ضخمة في هذا البلد، الذي يعد السادس في العالم من حيث عدد السكان.

ولم يكن ممكنا التأكد من أن فريق الإحصاء الباكستاني اجتاز الحدود ودخل إلى أراضي أفغانستان.

ولا يبدي السكان المحليون من جماعة البشتون اهتماما كثيرا بالحدود، وهم يعيشون على طرفيها وينتقلون من جانب إلى آخر ولا يندر أن يقع بيت على الخط الحدودي فيكون أحد بابيه في باكستان والباب الآخر في أفغانستان.