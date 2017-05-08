لافروف يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن بعد يومين

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الإثنين أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي في واشنطن نظيره الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها “إن لافروف سيزور الولايات المتحدة بين 9 و11 مايو أيار وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأربعاء المقبل.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أعلن اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة ستدرس بعناية اقتراح روسيا إقامة مناطق “لتخفيف التصعيد” في سوريا لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق.

وقال ماتيس لدى وصوله إلى كوبنهاغن “لكل الحروب نهاية ونسعى منذ وقت طويل إلى كيفية إنهاء الحرب في سوريا”.

وأضاف “سننظر إذن في الاقتراح لنرى ما إذا كان قابلا للتنفيذ”.

وكانت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة وقّعوا الخميس مذكرة إقامة “مناطق تخفيف التصعيد” ، في حين تعاملت معها واشنطن بحذر كبير انطلاقا من الدور الإيراني فيها رغم أنها تأمل بأن تمهد المذكرة لاتفاق أكثر شمولية.

وينص الاقتراح الروسي الذي دخل حيز التنفيذ السبت إقامة أربع مناطق “لتخفيف التصعيد” في سوريا تقترن بـ”مناطق آمنة” تقيم فيها الدول الضامنة مواقع مراقبة مع “أطراف آخرين” إذا اقتضى الأمر.

ولم توقع الولايات المتحدة المذكرة لكنها أرسلت أحد مساعدي وزير الخارجية للمشاركة في المباحثات في استانا عاصمة كازاخستان.