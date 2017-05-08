روحاني يهاجم المتشددين ويصفهم بـ”الغوغائيين”

المصدر: طهران - إرم نيوز

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعنف التيار الأصولي المتشدد وأتباعه، واصفاً إياهم بـ”الغوغائيين” الذين “لا يفهمون من الحياة شيئاً”.

وقال روحاني، في كلمة له بمحافظة همدان غرب البلاد في سياق حملته للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو الجاري “منطقكم الحظر والغوغاء لا شيء أكثر”، في إشارة إلى التيار الأصولي المتشدد وأتباعه، مضيفاً أن “الناس لا يريدون الأشخاص الذين لا يفهموا من الحياة إلا السجن أو الإعدام”.

وتابع الرئيس روحاني، “الشعب الإيراني جربكم أكثر من 38 عاماً وفهم أنكم لا تعرفون إلا أحكام الموت أو السجن”، مبيناً أن “الشعب يتطلع للحرية والحياة الكريمة بعيداً عن المضايقات والمراقبة الشديدة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “كلام روحاني كان موجهاً لمرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي كان عضواً في لجنة الموت التي صادقت على إعدام المئات من المعارضين السياسيين عام 1998 عقب انتصار الثورة”.

وكان أنصار التيار المتشدد، أقدموا في وقت متأخر من مساء أمس على تمزيق المئات من اللافتات والصور التي وضعتها الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني بمدينة قم وسط البلاد، معقل المرجعيات الدينية المتشددة بعد يوم من زيارة المرشح إبراهيم رئيسي لها واجتماعه بأنصاره في قم.

ويواجه روحاني، الذي يتطلع للفوز بولاية رئاسية ثانية انتقادات حادة من التيار المتشدد، حيث اعتبر رئيسي في تصريحات له اليوم، أن “دخوله السباق الرئاسي هدد مصالح الكثيرين” في إشارة إلى روحاني.

وفي أحدث استطلاع نشره مركز “قياس الرأي” في جامعة طهران، أظهر تفوق روحاني على منافسيه المتشددين، حيث أعلن 34% من الإيرانيين تصويتهم لروحاني، فيما رأى 28% تأييدهم للمرشح المتشدد محمد باقر قاليباف، وحل إبراهيم رئيسي في المرتبة الثانية بنسبة 18%.