في عملية غريبة.. استخراج سمك حي من معدة رجل (فيديو)

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

أقدم رجل صيني يبلغ من العمر 49 عامًا على إدخال سمك “إنقليس” حي إلى جسمه كعلاج لمرضه غير المريح والمرتبط بالإمساك المزمن، ولكن الخطة اتخذت مسارًا خطيرًا منذ البداية عندما بدأ الرجل يعاني من آلام في معدته ما اضطره إلى طلب المساعدة الطبية من أحد المستشفيات.

وبعد المعاينة نقل المريض على جناح السرعة إلى جناح العمليات الجراحية حيث كافح الأطباء للتخلص من “الإنقليس” الذي يبلغ طوله نصف متر.

وقال الأطباء إن الإنقليس تسلل عبر الأمعاء وتسبب في الكثير من الاضرار لبطن الرجل وكاد أن يقتله.

و في مقطع الفيديو الذي تم تصويره للعملية يمكن بوضوح ملاحظة صدمة الأطباء وهم يستخرجون الكائن من معدة الرجل بينما كان الإنقليس لا يزال على قيد الحياة، حيث كان يتحرك ويتلوى أثناء استخراجه من المريض.

وفي البداية ادعى الرجل أن الكائن سبح داخله من تلقاء نفسه، ولكنه اعترف لاحقًا أنه وضعه بنفسه داخله.

و يُعتبر الرجل محظوظًا لأنه لا يزال على قيد الحياة بعد تجربته لطريقة العلاج الشعبي الغريبة، فسمك الإنقليس له فكان مدببان وأسنان حادة وجسم نحيل يتحرك في تموجات، ما يسمح له في الطبيعة بالتحرك والاختباء بكفاءة في الرمال والطين والحصى.

وهو نوع من السمك الشائع جنوب الصين ويباع في العديد من الأسواق المحلية لاستخدامه كطعام أو وضعه مع وجبات تقليدية.