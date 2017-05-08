بوتين يدعو ماكرون إلى تجاوز “عدم الثقة المتبادل” والتعاون مع روسي‎

المصدر: موسكو – إرم نيوز

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرشح الفائز بالانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى ردم التصدعات العميقة والعمل معا على محاربة “تنامي خطر الإرهاب والتطرف العنيف”.

وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الكرملين إن “الفرنسيين وضعوا ثقتهم بك لقيادة البلاد في فترة صعبة لأوروبا والعالم بأكمله”.

وأشار إلى أن “تنامي خطر الإرهاب والتطرف العنيف يترافق مع تصعيد في النزاعات المحلية وعدم استقرار في مناطق بأكملها”.

وأضاف “في هذه الظروف، من الضروري بشكل خاص تجاوز قلة الثقة المتبادلة والعمل بشكل مشترك لضمان الأمن والاستقرار الدوليين”.