صحيفة إسرائيلية: ترامب جاهل ولن يصنع السلام

المصدر: القدس المحتلة – أرم نيوز

هاجمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياه بـ”الجاهل والمتكبر” وأنه “غير مؤهل” لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعربت الصحيفة في مقال نشرته أمس الأحد، عن اعتقادها بأن ترامب “اختار إسرائيل والسعودية والفاتيكان لزيارتها هذا الشهر ليس بهدف إبرام تسوية سلمية في المنطقة أو تحقيق تقارب بين الأديان وإنما لإدراكه بأنها الدول الوحيدة التي ستستقبله دون أية احتجاجات شعبية”.

وسخرت الصحيفة من سجل ترامب خلال أول 100 يوم في منصبه، واصفة إياه بأنه شخص “عديم المسؤولية ولا يعرف أي شيء بشأن قضايا الشرق الأوسط“.

وأشارت إلى أن مساعدي الرئيس “فشلوا مرارًا في شرح مشكلة الشرق الأوسط لترامب لأنه يصغي بعصبية ودون أي اهتمام للقضايا التاريخية”، معربة عن اعتقادها بأن ترامب “يجد التاريخ مملًا بما فيه تاريخ الولايات المتحدة”.

كما وصفت الصحيفة ترامب بأنه شخص “متقلب غير قادر على المواصلة”، مشيرة إلى قيامه بمدح رئيس النظام السوري بشار الأسد في الماضي ثم قراره شن ضربة صاروخية عليه الشهر الماضي وإلى انتقاده الرئيس الكوري الشمالي ثم مدحه مؤخرًا.

وتابعت “هذا كله يضاف إلى كونه شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، وأنه أيضًا يتميز بعدم المسؤولية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فهو اتخذ القرار الصائب بضرب سوريا لكنه توقف بعد ذلك رغم التقارير التي تشير إلى استمرار الأسد بامتلاك أسلحة كيماوية”.

وختمت قائلة إن “توقع هذا الشخص لأن يتوسط لتحقيق تسوية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو بمثامبة مقامرة لذلك من الأفضل أن يبقى ترامب في بلاده”.