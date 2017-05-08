بالفيديو.. مارين لوبان ترقص بمناسبة هزيمتها

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

اجتمع أنصار الجبهة الوطنية بنادي Chalet du lac شرق باريس لـ”الاحتفال”بخسارتهم للانتخابات الرئاسية، وكانت بينهم المرشحة مارين لوبان، التي فاجأت الجميع برقصها رغم موقفها الصعب، بل وأبدت استمتاعا كبيرا بالموسيقى.

ومن الأغاني التي رقصت عليها المرشحة التي هزمها ايمانويل ماكرون بحوالي 66% من الأصوات، أغنية “Quand la Musique est Bonne” (عندما تكون الموسيقى جميلة) لجون جاك غولدمان- الشخصية العامة المفضلة لدى الفرنسيين لـ 3 سنوات متتابعة – و “I Love Rock n’Roll”(أحب الروك آند رول) للمغنية الأمريكية جوان جيت.

وسبق أن اجتمع فريق لوبان يوم 23 ابريل ببلدية “هينان بومونت” التي تسيرها الجبهة الوطنية وحيث تصوت لوبان، للاحتفال بفوزهم بالدور الأول، لكنهم كانوا أكثر عددا.