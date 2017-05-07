الانتخابات الإيرانية.. مرشح يبتدع طريقة جديدة في شراء الأصوات

المصدر: طهران - إرم نيوز

أغلقت وزارة الاتصالات الإيرانية، الأحد، موقعاً أطلقه مرشح الجبهة الشعبية لقوى الثورة المتشدد “محمد باقر قاليباف” الذي وعد في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتوفير 5 ملايين فرصة عمل للعاطلين.

وأطلق قاليباف موقع “كارانه” والذي دعا فيه الشباب العاطلين عن العمل إلى تسجيل أسمائهم في الموقع ليتم توفير فرص عمل لهم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في 19 من مايو الجاري.

وقال قاليباف بعد إطلاقه الموقع :”إنه”سيمنح أي شاب عاطل عن العمل مبلغ قدره 250 ألف تومان (80 دولار) شهرياً لحين حصوله على فرصة عمل”.

ودفعت خطوة قاليباف العديد من الشباب الإيرانيين إلى تسجيل أسمائهم في موقعه الالكتروني، الأمر الذي دفع بعض مناصري الرئيس روحاني إلى اختراق الموقع أمس السبت.

ونفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات محمد رضا فرنقي زاد، الاتهامات التي وجهها المرشح قاليباف إلى حكومة الرئيس والمرشح حسن روحاني، بالوقوف وراء حجب الموقع، معتبراً أن “قرار حجم الموقع تم من قبل السلطات القضائية”.

بدورها، أكدت الحملة الانتخابية للمرشح المتشدد وأمين عاصمة طهران محمد باقر قاليباف، إن “قرار حجب موقعه تم بضغوط مارسها الرئيس حسن روحاني على وزارة الاتصالات”.

وأضافت الحملة في بيان صحافي لها إن روحاني وبسبب عدم قدرته على خلق فرص العمل وتحفيز الشباب لجأ إلى تصفية خصومه من المرشحين ومنعهم من التواصل مع الشباب عبر البوابة الالكترونية”.